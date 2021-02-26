بيسكوف: الكرملين يتابع الهجوم الأمريكي على سوريا عن كثب

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث الروسي للصحفيين: "لا يسعني إلا أن أقول إننا نراقب الوضع عن كثب، وإننا على اتصال دائم بزملائنا السوريين".

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وأضاف بيسكوف، ردا على سؤال حول ما إذا كان الجانب الأمريكي قد أخبر روسيا بهذا القصف: "لا أستطيع الإجابة عن هذا السؤال، لأن الاتصالات تجري عبر الجيش. وليس لدي مثل هذه المعلومات. والجيش يواصل الاتصالات".

وأكد البنتاغون، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن سلاح الجو الأمريكي وجّه ضربة مباشرة ضد مواقع تابعة لجماعات مسلحة تدعمها إيران شرقي سوريا، ردا على الهجمات الأخيرة على عسكريين أمريكيين في العراق.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الجيش الأمريكي اعتمد على معلومات استخبارية من الجانب العراقي مؤكدا ثقته من دقة الضربة.

روسيا من جانبها، أدانت الضربات الجوية على سوريا، وأكد مصدر بوزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو تدين الضربة الليلية، التي نفذتها الولايات المتحدة في سوريا، وتعتبرها انتهاكًا غير مقبول للقانون الدولي.

وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن روسيا تدين الضربة الجوية الأمريكية على سوريا، وتدعو واشنطن إلى احترام السيادة السورية.

وقالت المتحدثة الروسية للصحفيين: "إننا ندين بشدة مثل هذه الأعمال. ندعو إلى الاحترام غير المشروط لسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية. نجدد التأكيد على رفضنا لأي محاولات لتحويل الأراضي السورية إلى ساحة تصفية حسابات جيوسياسية".