مهندستان فلسطينيتان تواجهان البطالة بمشروع إنتاج تحف وهدايا... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - الفكرة جاءت بعد فترة طويلة من البحث والتفكير والحرص على أن يكون المكان في منطقة خان يونس لاعتبار أنها منطقة السكن الخاصة بهن، إلى جانب ندرة مثل هذه المشاريع مقارنة بالمدن الأخرى، وتقول المهندسة المعمارية أريج السقا لقد حرصنا على ربط بعض الأعمال والمنتجات الفنية التي نقوم ببيعها بالتخصص الذي تخرجن منه من خلال تقديم النصائح أو الاستشارات للحاصلين على بعض الهدايا أو التحف لوضعها داخل المنازل.

الأخشاب والصوف والمواد الكرتونية هي المادة الاساس التي يعتمدن عليها في إعداد الهدايا والتحف الفنية، حيث يقمن بالرسم أو النقش عليها بطريقة فنية عصرية تحمل عبارات باللغة العربية أو صوراً ورسوماً لطيور أو شخصيات فنية ووطنية، ولا يقتصر عملهن على إنتاج الهدايا بل وسعن مجالهن في تزيين صالات الأفراح وتنسيق الاحتفالات في الأماكن العامة والخاصة بطريقة عصرية تواكب الاختيارات المطلوبة.

© Sputnik . Ajwad Jradat المهندستان المعماريتان أريج السقا وهيا أبو دقة من مدينة خان يونس تؤسسان مشروعهن الريادي الخاص لتجاوز البطالة في قطاع غزة، فلسطين، 25 فبراير 2021

صعوبات عديدة كانت امام طريق نجاحهن أبرزها جلب الزبائن لمشروعهن، بالإضافة إلى صعوبة التعامل مع التجار والتواصل معهم، وهو ما تم التغلب عليه، إلى جانب اختيار مكان يراعي عنصر الخصوصية ويتوافق مع الثقافة المجتمعية، وتقول السقا إن النجاح الذي وصلنا اليه ليس مرضي إلى حد كبير لغاية الان، ولكننا سعيدتان بما نعمل ونشعر بالرضا خاصة أننا نقوم بفتح المجال لاحتضان الأعمال المنتجة من الشابات اللواتي يمتلكن مهارات متعددة في مجال إنتاج التحف والهدايا لتوفير حاضنة لعرضها أمام الناس.

© Sputnik . Ajwad Jradat المهندستان المعماريتان أريج السقا وهيا أبو دقة من مدينة خان يونس تؤسسان مشروعهن الريادي الخاص لتجاوز البطالة في قطاع غزة، فلسطين، 25 فبراير 2021

الرغبة في الاستمرار تتصاعد كل يوم وتطمح المهندستان إلى تعزيز مشروعهن الشخصي من خلال العمل المتعلق بإعداد الديكور، إلى جانب الاستمرار في مجال التحف والهدايا بطريقة تعمل على خلق فرص عمل أمام فئة الشابات، ليكون هذا المشروع الريادي مثالا يحتذى به في ظل عدم توفر فرص العمل.