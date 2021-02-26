عبر صحيفة عبرية... الأمير الحسن يبعث بـ"رسالة" إلى إسرائيل 

دبي - محمود عبدالرازق - وفي مقاله المنشور في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الجمعة، يقترح الأمير الحسن بن طلال التقدم بعملية السلام، وأنه حريص على إبقاء أبوابه مفتوحة أمام الإسرائيليين والتواصل معهم.

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وذكرت الصحيفة العبرية أن الأمير الحسن بن طلال، شقيق العاهل الأردني الراحل، الملك الحسين بن طلال، قد أجرى اجتماعا مع مجموعة من الإسرائيليين ذوي المناصب عالية، لم يتعرفوا عليه بشكل شخصي سابقا، حتى أن غالبيتهم لم يزوروا الأردن من قبل.

وبعد أسبوعين من الاجتماع، أجرى الأمير الأردني محادثة أخرى مع خمسة إسرائيليين آخرين معروفين جيدا في المملكة.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن الأمير الأردني يحاول من خلال المقال المنشور في الصحيفة نفسها فتح نافذة جديدة، لكسر الجمود بحذر بالعلاقات بين إسرائيل والأردن.

ومن بين ما كتبه الأمير الأردني الحسن بن طلال: