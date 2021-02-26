شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد قطان يستعيد ذكريات تعيينه وزيرا للدولة للشئون الإفريقية بصورة مع الملك سلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد السفير أحمد قطان، وزير الدولة للشؤون الأفريقية بالخارجية السعودية، ذكريات أول يوم من توليه منصب وزير الشئون الافريقية في مثل هذا اليوم منذ 3 أعوام، ليغادر بعدها منصبه كسفير للملكة العربية السعودية في القاهرة لفترة طويلة، ونشر أحمد قطان صورة تجمعه بالعاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، ليستعيد ذكريات توليه منصبه الحالى.



احمد قطان على تويتر

وأحيا السفير أحمد قطان، هذه الذكرى، قائلا: "في مثل هذا اليوم منذ 3 سنوات، تشرفت بتعييني وزيراً للدولة لشؤون الدول الأفريقية، ومنذ ذلك الوقت وأنا أواصل عملي لخدمة ديننا الحنيف وملكنا المفدى ووطننا الغالى، راجياً من الله العلي القدير أن يوفقنى لِما يحبه ويرضاه".

احمد قطان والملك سلمان

وفى وقت سابق، استعاد السفير أحمد قطان، وزير الدولة للشؤون الأفريقية بالخارجية السعودية، ذكريات آخر لقاءاته الاعلامية في مصر قبل مغادرة منصبه كسفير للمملكة العربية السعودية في القاهرة وتعيينه وزيراً لشؤون الدول الأفريقية، ونشر القطان على حسابه الرسمى بموقع "تويتر" ، لقاءه مع الاعلامية منى الشاذلى الذى تحدث فيه عن مراحل طفولته ودراسته في مصر.

وعلق أحمد قطان، على الفيديو: "آخر لقاء لي مع منى الشاذلي قبل مغادرتي جمهورية مصر العربية عام 2018 بعد أن تم تعييني وزيراً للدولة لشؤون الدول الأفريقية، تحدثت خلاله عن مرحلة طفولتي ودراستي في مصر الحبيبة"، وأضاف "مصر التي في خاطري، السعودية ومصر يداً واحدة".

وعلى جانب آخر، قال أحمد قطان، وزير الدولة للشؤون الأفريقية بالخارجية السعودية، إن المملكة تسعى إلى إنهاء أزمة ملف سد النهضة، لما يضمن حقوق الدول الثلاثة "مصر والسودان وإثيوبيا"، مشيرا إلى أن السعودية تقف بقوة مع الأمن العربي المائى.