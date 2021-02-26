شكرا لقرائتكم خبر عن صلاة الجمعة فى المسجد الحرام وسط تطبيق الإجراءات الوقائية من كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى جموع المصلين صلاة الجمعة في المسجد الحرام وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع العدوى من فيروس كورونا بين المصلين خلال الاستماع لخطبة الجمعة والصلاة، ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قبل قليل، صور من مشهد المسجد الحرام وصحن الكعبة خلال الخطبة وأداء الصلاة ومتابعة تطبيق الاجراءات والتباعد بين صفوف المصلين وارتداء الكمامات.



صور علوية للمسجد الحرام



صلاة الجمعة من المسجد الحرام

وأشرفت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على تطبيق الاجراءات الوقائية خلال أداء خطبة الجمعة بالبيت الحرام، حيث انتشر عمال المسجد بين الصفوف وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.



الصلاة فى الحرم



الصلاة فى الكعبة



جموع المصلين

وبالأمس، قامت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى، بتوزيع 27 ألف عبوة زمزم على زوار المسجد الحرام استعدادا لخطبة وصلاة الجمعة وفق معايير السلامة والإجراءات الاحترازية، وتم توزيع العبوات وفق خطة عن طريق 20 مشرفا من العاملين في المسجد الحرام و350 عامل توزيع، وفق الإجراءات والتوصيات الاحترازية للوقاية من عدوى كورونا.



تباغد الصفوف



الخطيب على المنبر



المصلين بالكمامات

ونشر الحساب الرسمي لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، صور من عملية توزيع عبوات مياه زمزم على المصلين، وقال أحمد بن شنبر الندوى مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام، أنه وفي إطار إيصال خدمات السقيا لضيوف بيت الله الحرام فقد تم استكمال كافة التجهيزات لخطة الجمعة والتي تستهدف توزيع 27 ألف عبوة على المصلين والمعتمرين والزائرين خلال خطبة وصلاة الجمعة، عن طريق 20 مشرفا سعوديا و350 عامل توزيع.

وأوضح الندوى، أن الخطة تستهدف صحن المطاف عن طريق عربات خاصة، إضافة إلى ما يقارب 100 شنطة معبئة داخل المسعى ومصلى الجنائز وعامة الدور الأول وعامة توسعة الملك فهد، وكذلك توسعة الملك عبدالله، كما تم دعم عامة المداخل والسلالم بفرق الحقائب الاسطوانية والتي يصل عددها لحوالي 100حقيبة أسطوانية.