شكرا لقرائتكم خبر عن «الديوان الملكي»: وفاة الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس :
أعلن الديوان الملكي، اليوم الجمعة، وفاة الأمير/ فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود .
وقال الديوان الملكي في بيان له : “انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ اليوم الجمعة الموافق 14 / 7 / 1442هـ، في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
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