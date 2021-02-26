شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 625 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة تسجيل 625 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في ليبيا إلى 132 ألفا و458 حالة.