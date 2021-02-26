ليبرمان يكشف عن "وضع" بلاده أمام إيران في أي مواجهة حالية

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" الإسرائيلي، في كلمة مهمة له في مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، بشأن إيران، أمس الخميس، أن بلاده تعيش حالة أو وضع أصعب من أي وقت مضى في حالة مواجهة إيران، أو أمام إيران في الوقت الراهن.

وأكد أن هناك حالة من الغموض بين المستويين، السياسي والعسكري، في بلاده، والوضع أسوأ مما كان عليه قبل حرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1973، أو ما يعرف بـ"يوم الغفران".

وأضاف ليبرمان أن بلاده لا تريد الدخول في مواجهة عسكرية مع إيران، ولكن يجب على تل أبيب أن تضع خطوطا حمراء واضحة لأي خطر يهدد وجودها، حتى لو كان هذا الخطر هو مواجهة إيران، مشيرا إلى أن التطبيع مع دول الخليج خطوة مهمة، ولكنه لن يمنع إيران من تطوير برنامجها النووي.

وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أن إيران مستمرة في تهديد بلاده، سواء مع توقيع اتفاق جديد أو بدونه، وأنه بالتالي على إسرائيل الاستعداد لأي مواجهة محتملة مع إيران.

ولفت رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" إلى أنه أمام الولايات المتحدة تحديات كثيرة، ما يعني أن على بلاده الاستعداد لمواجهة إيران بمفردها، بالتوازي مع خلق حوار هادئ مع الولايات المتحدة، مدعيا أنه حتى في حال التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران، فهو على المدى المتوسط ​​فحسب، ولن يمنع إيران من التسلح وتهديد إسرائيل.