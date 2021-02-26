شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يدمر طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قوات التحالف اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط، مشيرا إلى أن محاولات الميليشيا الإرهابية تستمر لاستهداف المدنيين، وأن محاولات الاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب، مؤكدة أنها نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وكانت أحبطت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية (التحالف العربي)، الأحد عدّة هجمات انتحارية شنتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في عدة جبهات غرب محافظة مأرب.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري "أن أبطال الجيش والمقاومة كسروا هجمات هي الأعنف شنتها مليشيا الحوثي بشكل متتالي في محاولة لتحقيق أي تقدم في جبهات هيلان والمشجح والكسارة، إلا أنها فشلت أمام يقظة وصلابة الأبطال".

وأضاف المصدر" أن المعارك التي استمرت لساعات أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 70 عنصراً من مليشيا الحوثي، إلى جانب عشرات الجرحى والأسرى، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات الأبطال".. مشيراً إلى أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي لقوات الجيش اليمني حيث دمّرت 5عربات مدرعة و2 أطقم كانت تحمل تعزيزات للمليشيا في جبهتي الكسارة وهيلان.

واستهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدّة غارات مواقع متفرقة للمليشيا الحوثية في المشجح وهيلان والكسارة، مخلفاً خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات.