روسيا: الغارة الجوية الأمريكية على سوريا انتهاك غير مقبول للقانون الدولى

القاهرة - سامية سيد - أدانت روسيا الغارة الجوية الأمريكية على سوريا واعتبرها انتهاكًا غير مقبول للقانون الدولى، مؤكدة أنها انتهاك غير مقبول للقانون الدولى، وقال مصدر في وزارة الخارجية الروسية في تصريح لوكالة /سبوتنيك/ الروسية للأنباء اليوم الجمعة إن: "الهجوم استهدف أراضى دولة ذات سيادة وهي عضو في الأمم المتحدة. ويعد ذلك انتهاك غير مقبول للقانون الدولي، ومن الضروري التأكد ممن استهدفهم الهجوم".

وأكد المصدر أن إيران تساعد الجيش السورى في قتاله ضد تنظيم داعش (المحظور في روسيا)، قائلا:"إنهم موجودون لمساعدة الحكومة الشرعية والشعب في سوريا في محاربة الإرهابيين".



وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قد أكدت توجيه ضربة مباشرة ضد موقع تابع لجماعة مسلحة تدعمها إيران شرق سوريا، ردا على الهجمات الأخيرة على عسكريين أمريكيين في العراق. وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الجيش اعتمد على معلومات استخبارية من الجانب العراقي وهو واثق من دقة الضربة.