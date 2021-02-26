محمد بن راشد يتحدث عن صناعات الإمارات العسكرية... صور

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال زيارة محمد بن راشد معرضي "آيدكس ونافدكس" في العاصمة أبوظبي في يومهما الختامي، أمس الخميس.

ونشر بن راشد آل مكتوم عبر حسابه في "تويتر" صوراً خلال الجولة التفقدية في المعرض معلقاً: "خلال زيارتي اليوم لمعرض الدفاع الدولي آيدكس والدفاع البحري (نافدكس)".

وأضاف: "أكثر من 60 دولة و900 شركة في أبوظبي لاستعراض تكنولوجيا الدفاع والتقنيات الحديثة في تعزيز الأمن والاستقرار".

© Sputnik . MEKHAEL VOCKRECENKEE

وأتم قائلا: "وصناعتنا الدفاعية الوطنية وضعت قدمها في مضمار المنافسة العالمية".

وتابع: "نجاح الحدث نجاح للإمارات".

وكان بن راشد قد تجول في مختلف أجنحة وردهات وقاعات المعرض الذي استضافه مركز أبوظبي الوطني للمعارض على مدى 5 أيام، وزار جناح شركة «كاليدوس - Calidus» الإماراتية وشاهد طائرة من تصنيع الشركة الوطنية واستمع من القائمين على المنصة إلى إيجاز حول تقنيات الطائرة والمهام التي يمكن أن تقوم بها ومكوناتها الهندسية والتقنية والتي تم تصنيعها بأيد إماراتية بالكامل.

وزار أيضا جناح مجموعة "سينغوليت - Cingulate" الإماراتية الأمريكية الإسرائيلية المشتركة، واطلع على أبرز منتجاتها من التقنيات العسكرية الدفاعية التي يشارك فيها خبراء من الدول الثلاث.

كما شاهد نموذجاً لمركبة إسعاف ميدانية من إنتاج شركة حافلات الإماراتية، واستمع من مسؤولي الشركة إلى شرح عن المركبة ومكوناتها والتقنيات المستخدمة في صناعتها ومهامها الميدانية في إسعاف وعلاج المصابين.