السيسي يوجه رسالة إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الرئيس المصري عبر حسابه في "فيسبوك": "أتقدم بخالص التهاني لسمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة على تمام الشفاء والعافية".

وتابع قائلا: "متمنياً من المولى عز وجل أن يديم عليه الصحة والعافية".

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أعلنت، يوم الأربعاء، إن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل في المملكة.

ونشرت الوكالة فيديو على "تويتر"، وكتبت فوقه: "سمو ولي العهد يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض".

وأوضحت الوكالة في بيانها: "أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح يوم الأربعاء في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت هذه العملية بالنجاح، وغادر المستشفى".

وهنأ سعوديون على مواقع التواصل ولي العهد بنجاح العملية، معربين عن تمنياتهم له بالشفاء العاجل.