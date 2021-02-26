شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. نشاط للرياح فى السعودية والبحرين وأمطار خفيفة بالامارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج طقس مستقر بشكل ملحوظ، فمن المتوقع أن تستمر نشاط الرياح السطحية فى السعودية، وفى الامارات احتمال سقوط أمطار خفيفة، وفى البحرين توقعات بطقس بارداً نسبياً، وفى الكويت العظمى 19 °ﻡ

السعودية

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم طقس مستقر بوجه عام على معظم مناطق المملكة بينما يستمر نشاط الرياح السطحية على أجزاء من شرق ووسط المملكة يمتد إلى منطقة نجران

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربيه إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شماليه غربية بسرعة 16-42 كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس غائم جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الشرقية والشمالية، وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح "السبت" مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الشمالية والشرقية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة نهاراً حركة الرياح: شمالية غربية 15 - 30 كم س، تصل إلى 40 كم س.

يكون الموج فى الخليج العربى مضطربا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:04 والمد الثانى عند 02:07 والجزر الأول عند الساعة 19:29 والجزر الثانى عند الساعة 06:30 .

وفى بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند 08:42 والمد الثانى عند الساعة 22:04 والجزر الاول عند الساعة 15:21 والجزرالثانى عند الساعة 04:02.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبى 26 18 85 35 دبــى 25 18 80 30 الشارقة 26 17 85 35 عجمان 27 19 80 30 أم القيوين 28 17 80 30 رأس الخيمة 29 16 75 25 الفجيرة 33 23 65 25 العين 28 16 80 30 ليوا 27 16 85 35 الرويس 23 18 80 40 السلع 24 17 85 45 دلما 23 20 75 45 طنب الكبرى 23 19 80 40 طنب الصغرى 23 19 80 40 أبو موسى 23 19 80 40 .

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع لهذا اليوم، الجمعة، فى مملكة البحرين سيكون تعالى بارداً نسبياً مع بعض السحب وتصاعد الأتربة فى بعض المناطق.

الرياح: شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحياناً.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية السرعة.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاث أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 22 درجة مئوية والصغرى 13 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 70% والصغرى 25%.

أعلى مد فى الساعة 5:35 مساء وفى 5:24 صباحاً وأدنى جزر فى الساعة 11:40 مساء وفى الساعة 11:14 صباحاً.

شروق الشمس فى تمام الساعة 6:04 صباحاً والغروب عن الساعة 5:37 مساء.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 19 °ﻡ

نهارًا

معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 32 كم ساعة و تظهر بعض السحب العالية .

ليلًا

بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم ساعة و تظهر بعض السحب العالية .