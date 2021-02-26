شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 386 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالى يرتفع لـ 5 .482 ألف حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 482 ألفا و514 حالة .

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التى جرت عقب إجراء 10478 فحصا، بلغ 5 ملايين و140 ألفا و209 منذ بداية انتشار الفيروس؛ فى المغرب 2 مارس من العام الماضي.

وأضاف البيان بانه تم تسجيل 6 وفيات جديدة؛ ليصل العدد إلى 8 آلاف و598 حالة، كما تم تسجيل 726 حالة شفاء إضافية؛ ليبلغ إجمالى التعافى 467 ألفا و541 حالة .