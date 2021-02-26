شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 161 حالة إصابة بالكورونا و3 حالات وفاة فى يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر تسجيل 161 حالة إصابة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة فى يوم واحد.

وقال فورار فى مؤتمر صحفى ، إن إجمالى الإصابات ارتفع إلى 112 ألفا و622 حالة إصابة، بينما ارتفع إجمالى الوفيات إلى 2973 حالة وفاة.

وأضاف فورار أن إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء بلغت 77 ألفا و683 حالة، بعد شفاء 146 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 18 مصابا فى العناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا فى الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة فى يوم واحد، وتم تسجيلها فى 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز فى ولاية البليدة، التى تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحى كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضى لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب الكورونا من 10 مساء إلى 5 صباحا فى 19 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.