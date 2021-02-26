شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: واشنطن نفذت ضربة جوية استهدفت فصيل مدعوم من إيران فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة رويترز، أن نقلا عن مسئولون أمريكيون، أن الولايات المتحدة نفذت ضربة جوية استهدفت هيكلا تابعا لفصيل مدعوم من إيران في سوريا .

وقال مسؤولان أمريكيان لرويترز، إن الولايات المتحدة وجهت ضربة جوية فى سوريا استهدفت هيكلا تابعا لجماعة مدعومة من إيران، وتأتى الضربة بعد سلسلة هجمات صاروخية على أهداف أمريكية بالعراق.

وقال المسئولان اللذان طلبا عدم الإفصاح عن هويتهما إن الرئيس الأمريكى جو بايدن وافق على توجيه الضربة.