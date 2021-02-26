شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يطالب بالوقف الفورى لهجمات الحوثيين على السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

طالب مجلس الأمن بالوقف الفوري لهجمات الحوثيين على السعودية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل ، كما أدان مجلس الأمن التصعيد في مأرب وهجمات الحوثيين على السعودية

ولا تتوقف انتهاكات مليشيات الحوثيين على قصف مدينة مأرب فقط، بل أيضا في مدينة تعز التي ترتكب فيها جرائم عديدة، حيث وثق مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان اليمنى، 8 مجازر ارتكبتها ميليشيات الحوثي خلال عام 2020، في محافظة تعز، جنوب غرب اليمن، من خلال القصف المباشر على الأحياء السكنية المكتظة بالسكان وأسفرت المجازر عن مقتل وإصابة أكثر من 60 مدنياً بينهم 16طفلاً وامرأة، فضلاً عن استهداف الأعيان المدنية والممتلكات والمنشآت وغيرها.

ووفقا لقناة العربية، أسفرت المجازر الـ8 عن مقتل 28 مدنياً، بينهم 8 أطفال و8 نساء، وإصابة 33 مدنياً، بينهم 7 نساء و5 أطفال، وأكد المركز اليمنى التدهور الكبير في حالة حقوق الإنسان التي يشهدها اليمن منذ أكثر من 6 سنوات ماضية، مبيناً الانتهاكات واسعة النطاق للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي الذي ترتكبه أطراف الصراع في اليمن، موضحًا أن الميليشيات الحوثية هي المتصدرة لارتكاب معظمها بشكل مباشر.