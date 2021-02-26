شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ صالح الفوزان يطمئن الجميع على صحته: الحمد الله أنا بخير وعافية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: طمأن الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الجميع على صحته. وقال الشيخ الفوزان، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، مطمئنا الجميع على صحته: “الحمد الله أنا بخير وعافية”. يذكر أنه قد أشيع، يوم أمس الأربعاء، أن الشيخ صالح بن فوزان الفوزان لم يداوم ولم يصل في المسجد، بسبب وعكة صحية.

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