مرتزقة النظام التركى يختطفون 25 مدنياً فى ريف حلب السورى

القاهرة - سامية سيد - اختطف مرتزقة النظام التركي 25 مدنياً بينهم عجائز من أهالي بلدة الباسوطة في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، وذكرت وكالة الأنباء السورية / سانا / مساء اليوم أن مجموعات إرهابية من مرتزقة النظام التركي داهمت عدداً من المنازل في بلدة الباسوطة نحو 50 كم شمال غرب مدينة حلب واختطفت أكثر من 25 مدنياً من بينهم كبار في السن واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وأشارت إلى أن مرتزقة الاحتلال التركي فرضوا حصارا على البلدة وأقاموا حواجز وعمدوا إلى تفتيش المنازل بعد استقدام تعزيزات من الإرهابيين.



ويواصل الاحتلال التركي ومرتزقته تنفيذ حملات مداهمة واختطاف في عفرين وريفها بشكل شبه يومي في إطار مخططات الاحتلال التركي للضغط على أهالي المنطقة وتهجيرهم منها تمهيداً لتوطين عائلات مرتزقته بدلاً منهم وتغيير ديموغرافية المنطقة وتتريك مناطق سيطرة أولئك المرتزقة وطمس هويتها السورية عبر سلسلة واسعة من الانتهاكات والجرائم الموصوفة.