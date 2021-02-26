عضو بالنواب الليبى: سرت الأنسب لعقد جلسة منح الثقة للحكومة

القاهرة - سامية سيد - أكد عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب أن عقد مجلس النواب الليبي، برئاسة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، جلسة مكتملة النصاب لمنح الثقة للحكومة الجديدة يحتاج أولاً إلى الاتفاق على اختيار مدينة لعقد هذه الجلسة، مبينا أن مدينة سرت هي الأنسب.

وأضاف امغيب - في تصريح لموقع (ليبيا 24) الإخباري اليوم /الخميس/ - أن هناك تحديات كبيرة تُواجه رئيس الحكومة الجديدة، عبد الحميد الدبيبة، لتشكيل حكومته أبرزها المُحاصصة والترضية.



وأوضح أن منح مجلس النواب الليبي الثقة للحكومة الجديدة هو الأكثر قانونية وشرعية، مبينا أنه في حال عدم اجتماع مجلس النواب فإن منح الثقة يرجع للجنة الـ 75 لملتقي الحوار السياسي كما أعلنت البعثة الأممية في وقت سابق.