شكرا لقرائتكم خبر عن عطل مفاجئ يضرب تطبيق «فيسبوك ماسنجر» والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - وكالات:
اشتكى عدد كبير من مستخدمي تطبيق “فيسبوك ماسنجر Messenger”، نت عطل فني في عدد من خدمات التطبيق.
وواجه قرابة 56% من مستخدمي ماسنجر – فيسبوك، مشكلة في استقبال الرسائل، فيما واجه 32% مشكلة في الاتصال بالتطبيق، بينما فشل 11% في تسجيل الدخول للتطبيق.
وأشار موقع “داون ديتكتور” المعني بأخبار الأعطال التي تضرب مواقع الإنترنت، إلى أن “فيسبوك ماسنجر” عانى بصورة كبيرة من عطل تقني.
وتركزت الأماكن التي واجه مستخدموها مشكلة في “فيسبوك ماسنجر” في أوروبا والشرق الأوسط، ومناطق في شرق آسيا وروسيا.
ولم تصدر شركة “فيسبوك” حتى الآن بيانا توضح فيه طبيعة العطل، أو سببه.
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