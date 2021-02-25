- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي التحديات الإقليمية في اتصال هاتفي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.
وبحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستعرضا أوجه التعاون بشأن التحديات الإقليمية والدولية، بحسب ما نشره الحساب الرسمي لوزارة الخارجية السعودية على “تويتر”.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي التحديات الإقليمية في اتصال هاتفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.