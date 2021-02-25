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شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض تكشف ملابسات السرقات المتكررة في عدة أحياء.. وتضبط الجناة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (4) مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي في عدد من أحياء مدينة الرياض، تمثلت في سرقة المركبات وسلب العمالة تحت تهديد السلاح باستخدام لباس عسكري ومركباتٍ مسروقة.
وضبط بحوزتهم مبالغ مالية وملبوسات عسكرية وعدد من المسروقات، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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