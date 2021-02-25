شكرا لقرائتكم خبر عن «التقاعد» تعلن إتمام إيداع معاشات شهر فبراير.. 3 طرق للاستعلام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، إيداع معاشات شهر فبراير في حسابات المستحقين. وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أنه يجب التأكد من حساب المتقاعد لدى البنك، والتواصل مع مركز الاتصال (920014000- 8001248889)، ويمكنه الاستفسار عن طريق حساب العناية بالعملاء على «تويتر» أو المحادثة الفورية» عبر الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد.

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