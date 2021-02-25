شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الأرصاد لطقس الجمعة.. تفاوت كبير في درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة، حالة استقرار جوي بوجه عام على معظم مناطق المملكة.
بينما يستمر نشاط الرياح السطحية على أجزاء من شرق ووسط المملكة يمتد إلى منطقة نجران.
أما حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر فتكون غربيه إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
أما حركة الرياح السطحية بالخليج العربي فتكون شماليه غربيه بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا فتسجل جازان والقنفذة 31 كأعلى درجة مئوية، بينما تسجل طريف 2 درجة مئوية كأقل درجة حرارة.
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