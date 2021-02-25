شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يوضح خطوات الاستعلام عن المركبات المحجوزة إلكترونيًا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حددت الإدارة العامة للمرور خطوات الاستعلام عن معلومات المركبات المحجوزة إلكترونيًا عبر منصة “أبشر”. ونشر المرور، خطوات الاستعلام عن معلومات المركبات المحجوزة إلكترونيا كالتالي: • الدخول إلى “أبشر” • اختيار خدمة المركبات • اختيار خاصية استعلام المركبة المحجوزة وتابعت الإدارة العامة للمرور، أنه سيتم بعد ذلك عرض معلومات المركبة، والتي تضم اسم ومكان الحجز وتاريخ حجزها.

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