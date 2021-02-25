بعد قطر... الإمارات تخلد اسم أمير الكويت الراحل

دبي - محمود عبدالرازق - وأمر حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بإطلاق اسم أمير الكويت الراحل على شارع "المنخول"، وهو أحد أهم الشوارع الحيوية في إمارة دبي الخليجية، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وتأتي الخطوة تقديرا للدور الإنساني الكبير لأمير الكويت الراحل، والجهود المشهودة التي بذلها في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك ومساندة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

واستبدلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اللوحات الإرشادية في شارع "المنخول"، إذ تم تغيير أكثر من 55 لوحة موزعة بين لوحات قنطرية علوية وأرضية.

​يشار إلى أن قطر افتتحت، مساء اليوم الأربعاء، "محور صباح الأحمد"، الذي يربط جنوب الدوحة بشمال البلاد بحضور مسؤول كويتي رفيع المستوى.

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ووفق ما أفادت به صحيفة "الشرق"، افتتح المحور رئيس الوزراء القطري خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، ووزير الدفاع نائب رئيس الوزراء الكويتي حمد جابر العلي الصباح.

المحور المذكور بحسب الصحيفة يعد "إضافة مهمة لشبكة النقل البري في دولة قطر، وأحد المشاريع الضخمة في مجال تطوير البنية التحتية أحد قطاعات ركيزة التنمية الاقتصادية في رؤية قطر الوطنية 2030".

من جانبه، كتب رئيس الوزراء القطري بحسابه على تويتر: "دشنا اليوم وبحضور أخي الشيخ حمد الصباح محور صباح الاحمد أحد أضخم الطرق بقطر الذي حمل اسم الشيخ صباح "رحمه الله" تجسيدا لعلاقات الأخوة القطرية الكويتية العميقة".

وفي 29 سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، أعلن الديوان الأميري الكويتي وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن 91 عاما.