شيخ الأزهر يبعث رسالة إلى أمير الكويت

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر موقع "بوابة الأهرام"، أن الرسالة تضمنت تهنئة لأمير الكويت والشعب الكويتي بمناسبة الذكرى الـ60 لليوم الوطني للكويت، والذي يوافق 25 فبراير/ شباط من كل عام.

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وعبر شيخ الأزهر عن تقديره لجهود دولة الكويت في دعم التضامن العربي والحفاظ على وحدة واستقرار الأمتين العربية والإسلامية.

وأعرب عن أمله في أن "يحفظ الله دولة الكويت وقيادتها وشعبها من كل مكروه وسوء، وأن يمن عليها بمزيد من الأمن والأمان والازدهار".

ويحتفل الكويتيون، في 25 فبراير/ شباط من كل عام، بالعيد الوطني في ذكرى استقلال الكويت عن المملكة المتحدة عام 1962.

ويأتي العيد الوطني قبل يوم واحد من ذكرى التحرير في 26 فبراير/ شباط، الذي يحتفل الكويتيون فيه بتحرير بلادهم إبان حرب الخليج في العام 1991.