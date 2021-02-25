وزير الخارجية اللبناني: على الأمم المتحدة أن تطلب من إسرائيل كشف حقيقة التسرب النفطي

دبي - محمود عبدالرازق - بيروت- سبوتنيك. وأشار وهبة في حديث على قناة "أو تي في" المحلية، "أن على الأمم المتحدة أن تطلب من إسرائيل كشف حقيقة أسباب وكميات التسرب النفطي".

وأعلن وهبة "أن الجيش اللبناني​ و​وزارة الأشغال العامة والنقل​ يقومون بالتحقيقات لتحديد مكان تواجد الأضرار البيئية". © Sputnik . Zahraa el Amir

كما لفت وهبة إلى "أن لبنان سيطالب الأمم المتحدة بالمساعدة والمؤازرة والتعويض على لبنان".

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد تابع المعطيات المتوافرة عن التسرب النفطي الذي حصل في شواطئ إسرائيل، والإجراءات الواجب اتخاذها للحد من تأثيره السلبي على الساحل اللبناني. مشددا على ضرورة إجراء مسح شامل للمياه الإقليمية اللبنانية من الجنوب حتى الشمال بحثا عن أي بقع ملوثة.

يذكر أن الحكومة اللبنانية كشفت، يوم الإثنين الماضي، عن وصول تسرب نفطي من قبالة سواحل إسرائيل إلى شواطئ جنوب لبنان.