شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد الدبيبة يعلن تقديمه تشكيلة حكومة وحدة وطنية للبرلمان الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة تقديمه تشكيلة حكومة وحدة وطنية للبرلمان الليبي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية: أرسلت مقترح معايير الحكومة الجديدة إلى مجلس النواب صباح اليوم.

وقال عبدالحميد الدبيبة: نريد مصالحة حقيقية تنهي الخلاف الطويل بين الليبيين، موضحا أن المرحلة التي تعيشها ليبيا صعبة ودقيقة.

واضاف عبدالحميد الدبيبة: لجنة الحوار قامت بدور تاريخي لإنهاء الخلاف، وتابع رئيس الحكومة الليبية الجديدة: راعينا التوزيع العادل للمناصب السيادية بين الأقاليم الليبية الثلاثة.

وتابع عبدالحميد الدبيبة: نسعى لتشكيل حكومة وحدة هدفها المصالحة الوطنية، متابعا: أرسلنا اليوم مقترحا بمعايير اختيار حكومة الوحدة لرئاسة مجلس النواب.

وفى وقت سابق كشف مصدر ليبى مطلع عن عقبات تواجه رئيس الحكومة الجديد عبد الحميد الدبيبة في حسم تشكيلته الوزارية، مشيرا إلى تمسك الأقاليم الثلاثة بعدد من الحقائب الوزارية خاصة الوزارات السيادية ومنها الداخلية والدفاع والخارجية.