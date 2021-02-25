شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس كردستان العراقية: سنعلن خلال يومين تفاصيل التحقيق فى هجوم أربيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مستشار رئيس كردستان العراقية مسعود برزاني، إن كردستان ستعلن خلال يومين تفاصيل التحقيق في هجوم أربيل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وفى وقت سابق قال نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان: "توصلنا إلى معلومات جديدة بهجوم أربيل في التحقيق المشترك مع بغداد"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها أكدت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل أن أمريكيين يشاركون بغداد وإقليم كردستان بالتحقيقات بهجوم أربيل مصادر لقناة العربية، إن الصواريخ المستخدمة بهجوم أربيل قدمتها إيران.