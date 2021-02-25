شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل متظاهر وإصابة 30 بينهم أفراد أمن فى تظاهرات الناصرية بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد نائب محافظ ذي قار، مقتل متظاهر وإصابة 30 بينهم أفراد أمن في تظاهرات الناصرية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق كشفت مصادر طبية عراقية عن ارتفاع حصيلة مواجهات الناصرية إلى 27 جريحا بينهم 15 من الأمن، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وكانت وسائل إعلام عراقية أكدت أن عبوة ناسفة تستهدف رتلا للتحالف الدولي على طريق الناصرية.