شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: ناقلة صافر قنبلة موقوتة تهدد بكارثة بيئية غير مسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت منظمة الأمم المتحدة، أن ناقلة صافر قنبلة موقوتة تهدد بكارثة بيئية غير مسبوقة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت منظمة الأمم المتحدة: التصعيد العسكري في مأرب تسبب بنزوح آلاف اليمنيين.

وفى وقت سابق، قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، إن اتفاق الرياض أوجد زخمًا دوليًا لأزمة اليمن، مؤكدًا أنه نموذج إيجابي يمكن البناء عليه للمصالحة الوطنية، وأضاف بن مبارك - في تصريح لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الخميس، على هامش لقائه وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في أبوظبى- أن الحكومة اليمنية تسعى لأن تكون العقوبات على الحوثيين "رافعة سياسية".