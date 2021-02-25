رئيس وزراء السودان: نعكف على معالجة التحديات الموروثة من النظام البائد

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتورعبد الله حمدوك أن حكومة الفترة الانتقالية تعكف على معالجة الكثير من التحديات الاقتصادية التي ورثتها من النظام البائد عبر رؤية متكاملة وأولويات واضحة، وقال حمدوك - خلال مخاطبته اليوم /الخميس/ لقاء مع قيادات اتحاد أصحاب العمل ورجال وسيدات الأعمال - إن الحكومة ورثت تركة مثقلة من النظام البائد، تمثلت في الوضع السياسي والاقتصادي والأمني المعقد وعزلة السودان عن العالم الخارجي لثلاثين عاما.



وأوضح أن الدمار، الذي خلفه النظام البائد على الصعيد الاقتصادي تمثل في ضعف المؤسسات والقوانين التي تحكم عملها، وتسخرها لخدمة النظام ودولة الحزب الواحد، وضعف الخدمة المدنية، وانتشار الفساد بسبب المحسوبية، وانهيار البنية التحتية والقطاعات المنتجة، والمديونية الهائلة التي بلغت 72 مليار دولار، وانتهاج سياسات اقتصادية كلية متناقضة غير سوية أدت إلى تشوهات واختلالات هيكلية اقتصادية مزمنة، إلى جانب الحروب الأهلية وما تبعها من نزاعات قبلية وهشاشة أمنية بمعظم أنحاء البلاد.



وأضاف أنه رغم كل تلك التعقيدات التي ورثتها حكومة الفترة الانتقالية، إلا أنها عكفت على معالجة تلك التحديات برؤية متكاملة وأولويات تمثلت في توقيع اتفاقية سلام جوبا مع مكونات "الجبهة الثورية" وأطراف السلام الأخرى، ونجاح جهود رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، والإصلاح المؤسسي والتشريعي وإصلاح الخدمة المدنية والنظام المالي والمصرفي.