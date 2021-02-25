سمو وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وبحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستعرضا أوجه التعاون بشأن التحديات الإقليمية والدولية.