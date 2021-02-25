شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال المدنية» توضح الخطوات والوثائق المشمولة بخدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، آلية وإجراءات وخطوات الإبلاغ عن الوثائق الشخصية المفقودة. وأوضحت وكالة الأحوال المدنية، أن آلية الإبلاغ عن الوثائق الشخصية الرسمية تشمل : – بطاقة الهوية الوطنية – سجل الأسرة – شهادة الميلاد للمواطن – شهادة وفاة أحد أفراد الأسرة. وتضمنت خطوات الإبلاغ عن الوثائق الشخصية المفقودة ما يلي: • الدخول من خلال الحساب الشخصي للمواطن بمنصة أبشر • اختيار أيقونة “خدماتي” • النقر على الأحوال المدنية. • تعبئة البيانات • ثم حجز موعد إلكتروني

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