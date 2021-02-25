تقرير: 3 دول خليجية تتفاوض مع إسرائيل لبناء تحالف عسكري

دبي - محمود عبدالرازق - نقلت شبكة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية المعلومات عن مصادر خليجية مطلعة على الأمر، قالت إن المفاوضات مع الثلاثي (السعودية والإمارات والبحرين) تجري من أشهر عدة. رفضت مصادر أخرى إسرائيلية تأكيد أو نفي حقيقة هذه الأنباء.

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وأشارت الشبكة إلى أن المفاوضات تأتي ردا على "تهديد إيران متزايد" في المنطقة، وسعيا من الدول المتفاوضة إلى توحيد موقفها بشأن احتمالات بناء طهران قنبلة نووية، ومحاولة عرقلة برنامجها النووي الذي تعتبره "تهديدا حقيقيا"، إلى جانب مجابهة نفوذها في سوريا ولبنان والعراق.

وقعت البحرين والإمارات في سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وتبعها خطوات مشابهة من قبل السودان والمغرب العربي.

قال المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، الاثنين، إن

الجمهورية الإسلامية لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، والذي وصفه بأنه "يتعارض مع المبادئ الإسلامية".

وذكر خامنئي في تصريح أورده موقعه الإلكتروني: "نحن لا نسعى للأسلحة النووية. هذا مبني على أسس وأوامر إسلامية تحظر الأسلحة التي تستخدم لقتل الناس العاديين. إن الولايات المتحدة هي التي تقتل 220 ألف شخص بالأسلحة النووية".

فيما قال فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، إن

تل أبيب لا تعلق آمال على اتفاق مع "نظام متطرف كالنظام الإيراني".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن نتنياهو قوله، إنه مع اتفاق أو بدونه ستقوم إسرائيل بكل ما في وسعها، حتى لا تتسلح إيران بالسلاح النووي، مؤكدا أن بلاده "سترد على أي هجوم إيراني ضدها".