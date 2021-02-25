الدبيبة: سنستمر في العمل باتفاقية الحدود البحرية مع تركيا

دبي - محمود عبدالرازق - بنغازي - سبوتنيك. وأكد الدبيبة، في مؤتمر صحفي من طرابلس، اليوم الخميس أن "علاقة ليبيا بتركيا ستكون مميزة، مشيرا إلى أنه يدعم الشراكة معها على أساس احترام سيادة البلدين".

وعن تشكيل الحكومة، أوضح "اعتمدنا في معايير وأسس اختيار هيكلية الحكومة على التشاور مع لجنة الحوار السياسي ومجلس النواب ومجلس الدولة"، مضيفا "درسنا 2300 سيرة ذاتية.. وراعينا الكفاءات في اختيار وزراء الحكومة المقترحين".

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وتابع "راعينا التوزيع العادل للمناصب السيادية على الأقاليم الثلاث الشرق والغرب والجنوب".

وأشار إلى أنه "سيواصل دعم المصالحة الوطنية الليبية والمصالحة مع الدول الجوار"، مضيفا "التقيت رئيس مجلس النواب الليبي في طبرق.. وأبناء المنطقة الشرقية متحمسون لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة".

وذكر أنه "لم يرفض أحد من النواب الذين التقيت بهم التشكيلة الحكومية.. ونأمل من هيئة الرئاسة في مجلس النواب أن يتعامل معها بأسرع ما يمكن".

وأفاد بأن "مجلس النواب الليبي سيدرس مقترح تشكيل الحكومة المقدم لمدة 3 أو 4 أيام".

يذكر أنه مصر واليونان وقبرص قد طالبوا في 13 فبراير الجاري الحكومة الليبية الجديدة بإلغاء الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني مع تركيا منذ العام 2019.

يشار إلى أن فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني كان قد وقع مذكرتي تفاهم مع تركيا في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بشأن الصلاحيات البحرية والتعاون الأمني والعسكري، مما أثار ردود فعل من الدول الثلاث بحسبان تعارض المصالح في منطقة المتوسط.