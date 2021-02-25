مسؤولون أمريكيون: تقرير خاشقجي لن يصدر قبل مكالمة بايدن والملك سلمان

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في تصريحات خاصة لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، نُشرت اليوم الخميس.

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ونقلت الشبكة عن أحد المصادر الثلاثة أنه من المتوقع إجراء الاتصال بين الرئيس الأمريكي والعاهل السعودي الخميس.

وكان بايدن، قال أمس الأربعاء، إنه قرأ تقريرا للمخابرات الأمريكية عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مضيفا أنه يتوقع أن يجري اتصالا هاتفيا مع العاهل السعودي الملك سلمان قريبا.

وفي الإطار ذاته، قال البيت الأبيض إنه يعمل في الوقت الراهن على تحديد موعد للاتصال الهاتفي المنتظر بين بايدن، والعاهل السعودي، مؤكدا أنه يتم التحضير لنشر تقرير أمريكي قريبا، حول مقتل خاشقجي، في إسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018 بعد نزع صفة السرية.

وقتل خاشقجي، الصحفي السعودي المقيم في الولايات المتحدة منذ 2017، يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول على يد فريق سعودي خاص، ولم يتم حتى الآن العثور على جثته، وأصدرت النيابة العامة السعودية في سبتمبر/ أيلول الماضي، أحكاما بعقوبات بالسجن 20 عاما على 5 متهمين، وعقوبات بالسجن بين 7 و10 سنوات على 3 آخرين.