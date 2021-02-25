"علينا الاستعداد لمواجهة محتملة مع إيران"... ليبرمان: نعيش وضعا أسوأ مما كنا عليه قبل حرب أكتوبر

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" في كلمة مهمة له في مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، بشأن إيران، أن هناك حالة من الغموض بين المستويين، السياسي والعسكري، في بلاده، والوضع أسوأ مما كان عليه قبل حرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1973، أو ما يعرف بـ"يوم الغفران".

وأضاف ليبرمان أن بلاده لا تريد الدخول في مواجهة عسكرية مع إيران، ولكن يجب على تل أبيب أن تضع خطوطا حمراء واضحة لأي خطر يهدد وجودها، وبأن التطبيع مع دول الخليج خطوة مهمة، ولكنه لن يمنع إيران من تطور برنامجها النووي.

وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أن إيران مستمرة في تهديد بلاده، سواء مع توقيع اتفاق جديد أو بدونه، وأنه بالتالي على إسرائيل الاستعداد لأي مواجهة محتملة مع إيران.