حاكم عربي يبعث رسالة خطية إلى أمير قطر

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب صحيفة "الشرق" المحلية، فقد استقبل أمير البلاد وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح، الذي سلمه رسالة من أمير بلاده.

© Sputnik

وتتعلق الرسالة بالعلاقات الأخوية العميقة، التي تربط البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

في المقابل، وجه أمير قطر، اليوم، رسالة عبر تويتر إلى أمير الكويت بمناسبة ذكرى اليوم الوطني، وذكرى التحرير.

وكتب أمير قطر، عبر حسابه الرسمي قائلا: "أهنئ أخي صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت والشعب الكويتي الشقيق بمناسبة الذكرى الـ60 لليوم الوطني، والذكرى الـ30 للتحرير، متمنين للكويت دوام الأمن والأمان والتقدم في ظل قيادة سموه الحكيمة".

ويحتفل الكويتيون، في 25 فبراير/ شباط من كل عام، بالعيد الوطني في ذكرى استقلال الكويت عن المملكة المتحدة عام 1962، ويأتي العيد الوطني قبل يوم واحد من ذكرى التحرير في 26 فبراير/ شباط، الذي يحتفل الكويتيون فيه بتحرير بلادهم إبان حرب الخليج في العام 1991.