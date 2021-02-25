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إعلان نتائج القبول المبدئي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية للكادر النسائي

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الخليج - واس 0 تبليغ

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية على رتبة ( جندي أول – جندي) للكادر النسائي.
وأوضحت أنه يمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر ـ التوظيف) على الرابط التالي: https://jobs.sa.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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