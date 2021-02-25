شكرا لقرائتكم خبر عن ما حكم التعامل مع المسيئين لأهل العلم؟ الشيخ الخضير يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم التعامل مع من يسيئون لأهل العلم.

وقال الشيخ الخضير ردا على سؤال: “ما نصيحتكم لنا في التعامل مع الذين يطلقون ألسنتهم في أهل العلم؟ خصوصا مع هذه الفتن المنتشرة”، إن أهل العلم لا تجوز غيبتهم، بل تحرم، والغيبة من الكبائر.

وأضاف: يقول ابن دقيق العيد: (أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان من الناس: المحدثون، والحكام)، والناس يتساهلون في لحوم أهل العلم وغيبتهم، وكذلك الحكام، وكل هذا لا يجوز، وإذا كان تحريم غيبة المسلم العادي من وجه؛ حفظًا لحقه، فتحريم غيبة العالم من وجوه، منها أنه كغيره من المسلمين؛ حفظًا لحقه، وأنه بغيبته وامتهانه والكلام فيه بين الناس تتزعزع الثقة به، فيجعل الناس لا يأخذون بعلمه ولا بفتواه، فيضيع الناس إذا زُهِّدُوا بأهل العلم، فيزيد على الغيبة العادية أنه يُزَهِّد الناس في أهل العلم، ويجعل الناس لا يقتدون بهم ولا يعملون بتوجيهاتهم، وإذا خلا البلد أو المكان من القدوات فإن العامة يضيعون، والله أعلم.