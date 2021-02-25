العراق يتعاقد على شراء 16 مليون جرعة من لقاحات كورونا

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة العراقية تعاقدها على 16 مليون جرعة من لقاحات كورونا، مؤكدة أن الشحنات ستصل للعراق تباعًا، وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم /الخميس/ - إن الوزارة تعاقدت على 16 مليون جرعة من لقاحات كورونا وأن تجهيزها سيبدأ خلال أيام، مؤكدًا أن العراق دفع المبالغ اللازمة ومن خلال القنوات الرسمية والتي بلغت 169 مليون دولار إلى مرفق (كوفاكس).

وأضاف: "أن العراق وقع اتفاقية مع شركة (فايزر - بايونتك) وننتظر إقرار البرلمان لهذه الاتفاقية وتفاصيلها القانونية"، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد مع شركة (سينوفارم) الصينية وسيبدأ تجهيزه قريبًا بعد استكمال الإجراءات".



ولفت إلى أن الوزارة ملتزمة بتلقيح جميع الفئات المستهدفة وضمن الأولويات التي حددها خبراء الصحة العامة لحين تحقيق أعلى نسبة ضمن الشعب العراق.