شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يؤكد دور الولايات المتحدة القيادى فى تعزيز استقرار المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الملك عبد الله الثانى العاهل الأردني، أن للولايات المتحدة الأمريكية دور قيادي ومحوري في تعزيز استقرار المنطقة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أمر العاهل الأردنى، الملك عبد الله الثانى الجهات المعنية بالمباشرة فى تنفيذ برنامج "رفاق السلاح"، لدعم المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى.

وقال خلال اجتماع للاطلاع على محاور برنامج "رفاق السلاح": "البرنامج مثال حقيقي للتعاون والجهد الجماعي اللذين يحققان الإنجاز"، معربا عن شكره لجميع الجهات التي ساهمت في إعداده، سواء من الحكومة أو القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أو القطاع المصرفي أو القطاع الخاص.