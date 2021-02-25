شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اليمنية: اتفاق الرياض أوجد زخمًا دوليًا لأزمة اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، إن اتفاق الرياض أوجد زخمًا دوليًا لأزمة اليمن، مؤكدًا أنه نموذج إيجابي يمكن البناء عليه للمصالحة الوطنية، وأضاف بن مبارك - في تصريح لقناة (العربية) الإخبارية اليوم /الخميس/، على هامش لقائه وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في أبوظبى- أن الحكومة اليمنية تسعى لأن تكون العقوبات على الحوثيين "رافعة سياسية".