محافظ الزلفي يدشن ‏وحدة التبرع بالدم المتنقلة لمستشفى الزلفي العام ضمن برنامج المشاركة المجتمعية

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الفهد:

وحدة العربة المتنقلة ستمكننا من الوصول إلى المتبرعين أينما وجدوا

الخليج – حسان الطريقي : دشن محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي, بحضور مدير مستشفى الزلفي العام الأخصائي عبدالعزيز بن محمد الفهد, صباح اليوم, البدء في وحدة التبرع بالدم المتنقلة والمخصصة لأستقبال المتبرعين بالدم, “تبرعاً من أبناء ناصر بن صالح الدبلان رحمه الله” لمستشفى الزلفي العام ضمن برنامج المشاركة المجتمعية.

وأوضح مدير مستشفى الزلفي العام الأخصائي عبدالعزيز بن محمد الفهد, إلى أن هذه “العربة المتنقلة” تعد عيادة متكاملة مجهزة بتجهيزات التبرع بالدم، ستمكننا من الوصول إلى المتبرعين وعمل حملات التبرع بالدم بمشاركة كافة اطياف المجتمع بالمحافظة, حيث ستحقق هذه السيارة بإمكانياتها المتطورة نقلة نوعية في مجال التبرع بالدم، إذ إنها مجهزة بكامل التجهيزات المطلوبة لإنجاح أي حملة تبرع بالدم، وبتقنيات وكوادر مميزة.