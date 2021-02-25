بمناسبة نجاح جراحة ولي العهد.. أمراء المناطق يرفعون التهاني للقيادة

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: رفع أصحاب السمو الملكي أمراء المناطق التهنئة للقيادة بنجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، حامدين الله سبحانه وتعالى على نجاح العملية التي أُجريت لسموه ومغادرته المستشفى تحفّه عناية الله ورعايته سالمًا معافى من كل شر بإذن الله.

ورفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة نجاح العملية التي أجريت لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقال سموه: “يسعدني أن أرفع لمقامكم الكريم أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة مكة المكرمة أسمى التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح العملية الجراحية لسمو ولي العهد، سائلين الله عز وجل أن يمن على سموه بموفور الصحة والعافية وأن يحفظ مقامكم الكريم وسموه الكريم برعايته وعنايته”.

كما هنأ سمو أمير منطقة مكة المكرمة سمو ولي العهد بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه. وقال الأمير خالد الفيصل: “يسعدني أن أرفع لسموكم الكريم أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي المنطقة أسمى التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموكم, سائلين الله عز وجل أن يمن على سموكم الكريم بموفور الصحة والعافية و يحفظكم برعايته سنداً لخادم الحرمين الشريفين أدام الله عزه”.

وقال صاحب السمو الملكى الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة: “بهذه المناسبة يشرفني وأهالي منطقة الباحة أن أرفع لسمو ولي العهد التهنئة ولكل الوطن بكافة أرجائه، سائلاً الله تعالى لسموه تمام الصحة والعافية ، وراجياً الله أن يديم عليه نعمه ظاهرة وباطنه، وأن يحفظه ويرعاه في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-” .

وقال صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية: “يسعدني أن أرفع لسموكم أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي المنطقة الشرقية التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح العملية التي أجريت لسموكم وتكللت بفضل الله بالنجاح، سائلين المولى العلي القدير أن يمتع سموكم بوافر الصحة والعافية”، فيما قال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف: “نحمد الله عزوجل أن منّ على سمو ولي العهد بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية، ومغادرته المستشفى بعد أن منّ الله عزوجل عليه بالصحة والعافية”، وسأل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم المولى القدير أن يحفظ سمو ولي العهد وأن يمده بعونه وتوفيقه، راجيًا الله تعالى أن يمتع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بدوام الصحة والعافية.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك: “يسعدني أن أرفع لمقاكم الكريم باسمي ونيابة عن أهالي المنطقة أسمى آيات التهاني والتبريكات وصادق الدعوات بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموكم الكريم -حفظكم الله – وخروجكم من المستشفى سالماً معافى”, سائلا المولى عز وجل أن يحفظ سمو ولي العهد ويمتعه بموفور الصحة والعافية وأن يمده بعونه وتوفيقه سنداً وعضداً لخادم الحرمين الشريفين لخدمة الدين ورفعة وعزة الوطن.

ورفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل التهنئة باسمه واسم أهالي المنطقة للقيادة، سائلا المولى القدير أن يحفظ سمو ولي العهد وأن يمده بعونه وتوفيقه, راجيًا الله تعالى أن يمتع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بدوام الصحة والعافية. وقال صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران: “الحمد لله الذي منّ علينا برؤيتكم، وأنتم في تمام الصحة والعافية، مع أصدق الدعاء أن يمدكم الله بطول العمر، وأن يسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة”.

ودعا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان الله تعالى أن يحفظ سمو ولي العهد وأن يمده بعونه وتوفيقه, وأن يمتع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بدوام الصحة والعافية.

كما رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – بعد أن منّ الله عليه بالشفاء ومغادرته المستشفى بعد إجراء عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية .

وقال سموه : أحمدالله سبحانه وتعالى على شفائكم وخروجكم من المستشفى ، تحفكم عناية الله ورعايته سالماً معافى من كل شر بإذن الله ” , سائلا المولى القدير أن يحفظ سمو ولي العهد ويقيه من كل سوء ومكروه، وأن يبقيه سنداً وذخراً لهذا الوطن أمناً ورخاءً واستقراراً في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- .

كذلك رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة نجاح العملية التي أجريت لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقال سموه :” يسرني أن أرفع لمقامكم الكريم باسمي ونيابة عن أهالي منطقة الرياض أصدق التهاني بمناسبة سلامة سمو ولي العهد وخروجه من المستشفى وتماثله للشفاء بعد العملية الجراحية والتي تكللت بحمد الله بالنجاح “.

وأضاف:” لقد سعد الجميع من أبناء هذا الوطن الغالي بسلامة سمو ولي العهد، ويدعون الله عز وجل أن يديم عليكم وعلى سموه الصحة والعافية، وأسأل الله العلي القدير أن يمتعكم وسمو ولي العهد بالصحة والعافية، ويعز بكم دينه وينصركم بنصره، ويحفظ على بلادنا وشعبها أمنها واستقرارها ورخاءها “.

كما هنأ سمو أمير منطقة الرياض سمو ولي العهد بمناسبة نجاح العملية التي أجريت لسموه.

وقال سموه :” يسرني أن أبعث لسموكم الكريم أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة الرياض أصدق التهاني بمناسبة سلامتكم وخروجكم من المستشفى وتماثلكم للشفاء بعد العملية الجراحية والتي تكللت بحمد الله بالنجاح “.

وأضاف:” لقد سعد الجميع من أبناء هذا الوطن الغالي بسلامتكم، ويدعون الله عز وجل أن يديم عليكم الصحة والعافية، وأسأل المولى سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم بحفظه، وأن يديم على هذا الوطن الغالي أمنه ورخاءه “.