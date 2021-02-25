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شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمام تفتح باب القبول لمرحلتي الماجستير والدكتوراه.. رابط وموعد التقديم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عن فتح باب التقديم الإلكتروني، للقبول في برامج الدراسات العليا لمرحلتي الماجستير والدكتوراه للعام الجامعي المقبل 1443هـ .
وأوضحت عماد الدراسات العليا، أن التقديم يبدأ يوم الأحد 16 رجب 1442هـ الموافق 28 فبراير 2021م حتى نهاية دوام يوم الخميس 27 رجب 1442هـ الموافق 11 مارس 2021م عبر بوابة التقديم الإلكتروني لبرامج الدراسات العليا.
وللاطلاع على البرامج المتاحة وشروط القبول (اللائحة الموحدة للدراسات العليا / الجامعة / الأقسام العلمية) والرسوم الدراسية للبرامج المدفوعة وتفاصيل السداد يرجى زيارة بوابة التقديم الإلكتروني لبرامج الدراسات العليا (أضغط هنا).
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