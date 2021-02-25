شكرا لقرائتكم خبر عن هل وصلت المملكة لمرحلة الاستقرار في منحنى الإصابات بـ«كورونا»؟.. متحدث «الصحة» يرد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي: إنه تم خلال اليومين الماضيين رصد ارتفاع في منحنى الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأضاف العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك اليوم الخميس، أن المملكة لم تصل بعد إلى مرحلة الاستقرار، مؤكدا أنه لابد من بذل المزيد من الجهود.

وأشار إلى أن إعطاء اللقاحات في جميع مناطق المملكة في توسع وازدياد، ونرصد إقبالًا عليه – ولله الحمد-، مؤكداً أنه تم إعطاء 639.587 جرعة من لقاح كورونا في المملكة منذ بدء التطعيم وحتى اليوم.

ووجه نصيحة مهمة للجميع بشأن عدوى كورونا، قائلا: “ليس هناك أحد بمأمن من فيروس كورونا، موضحاً أن منحنيات إصابات كورونا لاتزال تستلزم منا استمرار الحذر والمتابعة”.

وشدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، على أن خطورة الفيروس لا تقتصر على المصابين بالأمراض المزمنة فقط.